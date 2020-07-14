Гороскоп на 15 липня за картами таро відкриває шлях до чудового нового світу, але нагадує: не забудьте спакувати з собою хоч трохи сьогодення.

Перша карта гороскопу на 15 липня для всіх знаків зодіаку – Дурень. Карта гарних починань і жаги до життя. Бути дурнем у колоді – добре.

Це розумні все знають наперед і ходять перевіреними шляхами. А дурень полізе через зарості і знайде водоспад, зверне у темне підворіття і потрапить у затишний бар для своїх, обере навмання і найкраще. Під цю карту сміливо йдіть за всім, що хочеться. Все, що робиться не заради вигоди або розрахунку, а тому, що цікаво і хочеться – вийде легко і одразу.

Потрапити у пустку, тому що не пустка це, а просто невидимий міст, як у третій частині Індіана Джонс, кличе і Туз жезлів. Поки так таланить, поки такий запал підштовхує Туз – дійте.

Всі тузи в таро потрібні всесвіту для того, щоб, якщо зламався внутрішній світлофор сприйняття, показувати шлях до нового. Але Туз жезлів про те, щоб це нове не планувати, відчувати або заробляти, а створити власними руками. Почніть щось, що завгодно. Це день для активних дій, а не роздумів.

Двійка пентаклів під кінець гороскопу на 15 липня 2020 намагається повернути з небес на землю. З цим нестримним бажанням діяти і відкривати нове, дуже легко просто кинути все інше. Так от – не треба.

Пам’ятайте про те важливе, що вже маєте, і свою жагу зробити щось просто зараз.















Гороскоп на 15 липня: трошки дурних порад / 4 фотографии

Астрологічний гороскоп на липень 2020 для усіх знаків зодіаку буде сприятливішим, ніж у попередньому місяці. 5 липня відбулося напівтіньове місячне затемнення у Козерозі, яким завершується довгий коридор затемнень.

Розпочався новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад