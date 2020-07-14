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Календар державних свят на 2020 рік

В Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними.

Варто зазначити, що частина них мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.

Січень:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 22 січня – День Соборності України;
  • 24 січня –  День зовнішньої розвідки України;
  • 29 січня –  День пам’яті Героїв Крут.

Лютий:

  • 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
  • 20 лютого – День соціальної справедливості;
  • 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні;
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

Березень:

  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 14 березня – День українського добровольця;
  • 14 березня – День землевпорядника;
  • 15 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;
  • 18 березня – працівника податкової та митної справи України;
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;
  • 25 березня – День Служби безпеки України;
  • 26 березня – День Національної гвардії України.

Квітень: 

  • 5 квітня – День геолога;
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України;
  • 17 квітня – День пожежної охорони;
  • 18 квітня – День пам’яток історії та культури;
  • 18 квітня – День довкілля;
  • 19 квітня – Пасха (Великдень);
  • 28 квітня – День охорони праці;
  • 30 квітня – День прикордонника України.

Травень:

  • 1 травня – День праці;
  • 6 травня – День піхоти;
  • 8 травня – День пам’яті та примирення;
  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
  • 10 травня – День матері;
  • 15 травня – Міжнародний день сім’ї;
  • 16 травня – День Європи;
  • 16 травня – День науки;
  • 17 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;
  • 18 травня – День резервіста України;
  • 18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу;
  • 20 травня – День банківських працівників;
  • 23 травня – День морської піхоти України;
  • 24 травня – День слов’янської писемності і культури;
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців;
  • 30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження;
  • 31 травня – День хіміка.

Червень: 

  • 1 червня – День захисту дітей;
  • 6 червня – День журналіста;
  • 7 червня – Трійця;
  • 7 червня – День працівників водного господарства;
  • 7 червня – День працівників місцевої промисловості;
  • 12 червня – День працівника фондового ринку;
  • 14 червня – День працівників легкої промисловості;
  • 21 червня – День батька;
  • 21 червня – День медичного працівника;
  • 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
  • 23 червня – державної служби;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 28 червня –  День молодіжних та дитячих громадських організацій;
  • 28 червня – День молоді.

Липень:

  • 1 липня – День архітектури України;
  • 4 липня – День Національної поліції України;
  • 4 липня – День судового експерта;
  • 5 липня – День Військово-Морських Сил ЗСУ;
  • 5 липня – День працівників морського та річкового флоту;
  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи;
  • 8 липня – День родини;
  • 12 липня – День рибалки;
  • 15 липня – День українських миротворців;
  • 16 липня – День бухгалтера та аудитора;
  • 19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
  • 20 липня – День шахів в Україні;
  • 26 липня – День працівників торгівлі;
  • 28 липня – День хрещення Київської Русі – України;
  • 29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Серпень:

  • 2 серпня – День Повітряних Сил ЗСУ;
  • 8 серпня – День військ зв’язку;
  • 9 серпня – День працівників ветеринарної медицини;
  • 9 серпня – День будівельника;
  • 15 серпня – День археолога;
  • 19 серпня – День пасічника;
  • 23 серпня – День шахтаря;
  • 24 серпня – День незалежності України.

Вересень:

  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 6 вересня – День підприємця;
  • 12 вересня – День фізкультури і спорту;
  • 12 вересня – День українського кіно;
  • 13 вересня – День танкістів;
  • 13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;
  • 17 вересня – День рятівника;
  • 19 вересня – День винахідника і раціоналізатора;
  • 19 вересня – День фармацевтичного працівника;
  • 20 вересня – День працівника лісу;
  • 21 вересня – День миру;
  • 22 вересня – День партизанської слави;
  • 27 вересня – День туризму;
  • 27 вересня – День машинобудівника;
  • 30 вересня – День усиновлення;
  • 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.

Жовтень:

  • 1 жовтня – День ветерана;
  • 1 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку;
  • 4 жовтня – День працівників освіти;
  • 8 жовтня – День юриста;
  • 10 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості;
  • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології;
  • 11 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • 11 жовтня – День художника;
  • 14 жовтня – День захисника України;
  • 14 жовтня – День Українського козацтва;
  • 18 жовтня – День працівників харчової промисловості;
  • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози;
  • 28 жовтня –  День визволення України від фашистських загарбників.

Листопад: 

  • 1 листопада – День працівника соціальної сфери;
  • 3 листопада – День інженерних військ;
  • 3 листопада – День ракетних військ і артилерії;
  • 4 листопада – День залізничника;
  • 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;
  • 9 листопада – День української писемності та мови;
  • 15 листопада – День працівників сільського господарства;
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку;
  • 17 листопада – День студента;
  • 18 листопада – День сержанта ЗСУ;
  • 19 листопада – День скловиробника;
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби;
  • 21 листопада – День Десантно-штурмових військ ЗСУ;
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи.

Грудень: 

  • 1 грудня – День працівників прокуратури;
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
  • 5 грудня – День працівників статистики;
  • 6 грудня – День Збройних сил України;
  • 7 грудня – День місцевого самоврядування;
  • 12 грудня – День Сухопутних військ України;
  • 13 грудня – День благодійництва;
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • 15 грудня – День працівників суду;
  • 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
  • 19 грудня – День адвокатури;
  • 22 грудня – День енергетика;
  • 22 грудня – День працівників дипломатичної служби;
  • 24 грудня – День працівників архівних установ;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

До слова, митрополит ПЦУ Епіфаній вважає, що святкування Різдва в Україні можна перенести на 25 грудня, якщо віряни підтримають відповідне рішення.

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