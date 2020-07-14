Магнітні бурі в липні 2020 пройдуть чотири рази.

У цьому місяці всі вони будуть сильними, тому метеозалежним людям потрібно бути готовим до фізичного та емоційного дискомфорту.

Коливання магнітного поля будуть сильними, починаючи з 1 липня. Така ж ситуація буде і 3 липня.

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Магнітні бурі в липні:

1 липня

3 липня

30 липня

31 липня

Симптоми у метеозалежних людей:

мігрень;

гіпертонія або гіпотонія;

втома і ломота в тілі;

дискомфорт в суглобах;

нервозність;

безсоння або сонливість.

Як поліпшити стан під час магнітних бур:

більше гуляти на свіжому повітрі;

добре висипатися – мінімум вісім годин;

пити воду – не менше 2 літрів в день;

не вживати алкогольні напої;

відмовитися від гострої і жирної їжі;

віддати перевагу трав’яному чаю замість кави;

постаратися зберігати спокій.

Магнітною бурею називають коливання геомагнітного поля Землі, яке тривати кілька годин або діб. Вони відбуваються через відлуння від вибухів на сонці.

Під час магнітних бур метеозалежним людям потрібно з особливою уважністю стежити за здоров’ям. Щоб бути готовим до коливань Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік.