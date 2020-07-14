Літній манікюр 2020 допомагає перетворити образ і навіть поліпшити настрій.
Саме в період, коли тепло, і сонце радує променями, хочеться зробити ніжний літній манікюр.
У 2020 році модними будуть всі нюдові відтінки, які максимально допоможуть дівчині поглянути на себе по-іншому.
Читайте: Темний манікюр 2020 – ідеї дизайну нігтів
Факти ICTV підготували наймодніші та ніжні ідеї літнього манікюру.
Дизайни з базами, що камуфлюють
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Павутинка
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Каміфубукі
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Акварельний дизайн
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???? Весенние настроение ???? Нежный акварельный дизайн в моём исполнении ???????????? Вам нравится ? Сделали бы себе такой ? #акварельныйдизайн #акварельнаногтях #дизайнгусеванаталья #курсыманикюрановосибирск #курсыдизайнаногтей #градиентнаногтяхновосибирск#градиентнаногтяхнск#курсыманикюранск #весенниедизайныногтей
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Френч дизайн
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Раніше Факти ICTV зібрали 10 трендових ідей літнього манікюру 2020.