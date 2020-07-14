Помер Ґрант Імахара – відомий американський ведучий популярного шоу на Discovery Руйнівники міфів та фахівець з електроніки та радіомеханіки.

Ґрант Імахара раптово пішов з життя 13 липня у віці 49 років через розрив аневризми у головному мозку.

– Наше серце розбите після звістки про смерть Ґранта Імахари. Він був важливою частиною нашої сім’ї Discovery і чудовою людиною, – повідомив телеканал.

Американський ведучий також був відомий за зйомками у науково-фантастичному серіалі Проект Білий кролик на Netflix.

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До шоу Руйнівники міфів Ґрант Імахара потрапив у третьому сезоні та знімався там до 2014 року. Там він використовував технічний досвід для розробки та створення роботів для шоу. Також Імахара керував різноманітною електронікою, яка була необхідна для перевірки міфів.

Окрім того, Ґрант Імахара працював над створенням науково-фантастичних фільмів. Серед них: Зоряні війни, Матриця перезавантаження, Матриця революція, Парк юрського періоду: Загублений світ, Термінатор 3: Повстання машин.

Остання його робота – Малюк Йода з серіалу Мандалорець.

На початку липня дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Алекс Пуллін загинув під час дайвінгу в Австралії. Його смерть підтвердили місцеві чиновники.

32-річного Пулліна знайшов інший дайвер на узбережжі Gold Coast штату Квінсленд. Рятувальники витягнули його на берег та впродовж 45 хвилин намагались врятувати життя спортсмена.

Джерело: Hollywood Reporter