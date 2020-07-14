Відеогра Death Stranding вийшла на PlayStation 4 ще наприкінці 2019 року. Однак її ексклюзивність для платформи Sony тривала не довго.

14 липня відеогра вийшла на ПК на платформах Steam та Epic Game Store.

Death Stranding розколола спільноту гравців через свій унікальний і дещо монотонний геймплей. Комусь здавалося, що він занадто нудний, а хтось знайшов у ньому певну розраду.

Проте тих, хто все ж пройшов відеогру, сюжет не залишив байдужим.

Факти ICTV розповідають, що думають про Death Stranding на Metacritic, і які зміни будуть у ПК версії.

Про що Death Stranding

У Death Stranding гравці візьмуть на себе роль Сема Портера Бріджеса, якого грає Норман Рідус. Він – один з небагатьох кур’єрів, які доставляють необхідні людям речі у фактично постапокаліптичному світі.

Інші ж люди живуть у спеціальних бункерах і намагаються не контактувати навіть з кур’єрами, не говорячи вже про те, щоб вийти на свіже повітря.

Все через той самий Death Stranding, який призвів до того, що часто у світі йдуть дощі, які миттєво зістарюють те, що під них потрапляє. А крім них ще й з’являються так звані BT, які полюють на все, що рухається.

Крім щоденних небезпечних доставок, на Сема лягає ще одне завдання – відновити хіральну мережу і возз’єднати залишки людства. Проте чим далі він заходитиме, тим більше секретів, небезпек і незвичайних персонажів на нього чекатиме.

До речі, Рідус – не єдиний зірковий актор у Death Stranding. Свій голос та зовнішність подарували персонажам відеогри і такі актори, як Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Томмі Ерл Дженкінс, Трой Бейкер, Маргарет Квеллі та багато інших.

Що кажуть на Metacritic

Ще на PlayStation 4 критики відзначали унікальний сюжет та неймовірні деталі кожної сцени. Однак геймплей сподобався далеко не всім, і на ПК не варто очікувати значних змін.

– Вона тьмяна і яскрава, розумна і заплутана, чудова і похмура. Вона може принести як неймовірне задоволення, так і сильно засмутити. І хоч це банально, але варто сказати, що це не гра, яка створена для всіх, – пишуть у виданні God is a Geek.

Нині оцінка ПК-версії Death Stranding на Metacritic знаходиться на відмітці у 86 балів, що є досить непоганим показником. Звичайно, на ПК можна сподіватися на такі покращення, як більша частота кадрів, більша розподільна здатність, покращена графіка та підтримка моніторів зі співвідношенням сторін 21:9.

Однак крім цього будуть і спеціальні додаткові завдання, які винагороджуватимуть гравців предметами з таких популярних відеоігор, як Half-life та Portal. Та й новий рівень складності є ще однією причиною задуматися про купівлю нової версії.

– Остання відеогра Хідео Кодзіми залишається особливим досвідом, захоплюючим та дуже привабливим. Атмосфера, кольори, музика, все сприяє повному зануренню у темний світ Death Stranding, – пишуть у Millenium.

Сам Кодзіма називає Death Stranding першою відеогрою у жанрі Strand game. І справді, хоча її можна віднести до жанру Action, вона настільки унікальна, що просто не вписується туди.

Адже більшість часу гравці доставлятимуть вантаж з одного місця до іншого. І далеко не всім може сподобатися такий геймплей, зав’язаний здебільшого на логістиці.

– Death Stranding не намагається наслідувати інші відеоігри, і вона не для всіх. Однак це одна з моїх найулюбленіших подорожей в історії відеоігор. Я відчуваю, що з плином часу повертатимуся до неї знову і знову, – пишуть в Game Revolution.

Гравці ж не так добре оцінили Death Stranding на Metacritic і зараз версія для PlayStation 4 має 72 бали.

Власна думка



Я пройшов Death Stranding ще на виході на PlayStation 4 і сказати про неї щось нове, що не було сказано іншими важко. Однак все ж є кілька моментів, на які хочеться звернути увагу.

Ця відеогра – досить довга. Мені знадобилося близько 48 годин, щоб її завершити, але вона настільки сильно мене зачепила, що я кожного дня шукав вільну хвилинку, щоб знову зануритися у цей похмурий але такий цікавий світ.

Велика частина геймплею, яку пропустили критики під час попередніх рецензій – це мультиплеєр, який інтегрований у відеогру. Справа у тому, що світ Death Stranding на початку зовсім пустий. Крім невеличких бункерів, будівель компанії Bridges та таборів розбійників-клептоманів у ньому лише поля, гори і річки – нічого більше.

Однак кожна структура, кожен сейф, міст, частинка шосе тощо стають доступними іншим гравцям. Таким чином ви полегшуєте гру не тільки собі, але й іншим.

Правильно збудований міст може заощадити десятки хвилин та ресурси, які можуть закінчитися в будь-який момент. Але ви ніколи не зустрінете іншого гравця в цьому пустому світі. Єдине, що ви можете зробити – це крикнути кудись вдалечінь і, якщо хтось є поруч з вами – почуєте відповідь.

І це все створює унікальну атмосферу, якої більше немає у жодній відеогрі. Ваші дії можуть допомогти гравцю, якого ви ніколи не зустрінете і лише думка про це викликає цілий вихор емоцій.

Сюжет у Death Stranding також варто відзначити. Мало відеоігор змушували мене справді замислитися над тим, що відбувалося у них, але творіння Кодзіми – один з таких проектів.

Протягом проходження ви збиратимете “пазл”, який не матиме жодного сенсу до останніх годин. Але в кінці сюжет розкривається у нових фарбах і змушує переосмислити все, що відбувалося.

І чудова гра акторів сприяє зануренню у цей неймовірно дивний сюжет. Мадс Міккельсен навіть отримав нагороду за найкращу акторську гру у відеогрі у 2019 році.

Та й навіть сам геймплей, який часто критикували за одноманітність, не створював особливих проблем після перших годин гри. Було цікаво не лише намагатися донести товар якомога швидше і не пошкодивши його, але й планувати все так, щоб не перевантажити Сема, але бути готовим до викликів, які зустрінуться на шляху.

Загалом, Death Stranding неймовірний та унікальний продукт, якому нині немає аналогів. І, повторю популярну думку – це відеогра не для всіх. Якщо ви звикли до екшну, який змушує кров стигнути в жилах, краще пройти повз неї.

Однак якщо ви відкриті до нового і давно шукаєте чогось незвичайного, але у вас не було змоги або бажання придбати PlayStation 4, то нині чудовий час, щоб випробувати Death Stranding на ПК.

Владислав Бомбела

Фото: PlayStation

Відео: GameSpot Trailers