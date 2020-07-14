Spotify в Україні може з’явитися з 15 липня

Стрімінговий сервіс Spotify може з’явитися в Україні вже з 15 липня.

У таблиці, де перераховані вікові обмеження на використання продукту, з’явилися згадки Росії, України, Білорусі та Казахстану.

Однак те, що сервіс запускають в Україні, компанія офіційно ще не підтвердила.

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До такого висновку прийшли користувачі, детально вивчивши нові умови використання, які вступають в силу вже з середи 15 липня.

За інформацією ЗМІ, Spotify вже зареєструвався в Білорусі як платник податку.

Відзначається, що зазвичай стрімінговий сервіс Spotify запускають відразу на регіон, а не на окрему країну. Підтвердженням цьому є, що російською мовою з’явилася аудиореклама.

Поки користувачі не можуть завантажити додаток собі, також немає поки цін.

Сервіс Spotify корисний тим, що завдяки йому можна прослуховувати музику. Є як безкоштовна підписка, так і платна.

Нещодавно користувачі iPhone і iPad в усьому світі зіткнулися з проблемою, через яку перестали працювати популярні додатки на iOS. Тоді перестали працювати Spotify, Tinder, Viber.