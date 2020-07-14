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Spotify вже з’явився в українському App Store – ціни на підписку

В Україні офіційно запускають музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня.

Сервіс буде доступний в Україні і ще в 12 країна.

– Запуск сервісу дозволить більш ніж 250 млн музичних фанатів відкрити для себе музику виконавців з усього світу в Spotify, а локальним виконавцям – розширити аудиторію шанувальників з інших країн, – зазначив директор Spotify в Центральній Європі Майкл Краузе.

В українському App Store вже можна скачати Spotify і цілий місяць слухати музику безкоштовно.

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Коли ви заповните всі форми, то з’явиться список виконавців, з яких вам необхідно обрати три найулюбленіших. Так, на основі ваших уподобань Spotify буде пропонувати плейлисти.

Ціни на Spotify в Україні:

  • підписка на Spotify на місяць – $ 4,99;
  • підписка на Spotify для двох – $ 6,49;
  • сімейна підписка на Spotify – $ 7,99;
  • підписка на Spotify для студентів – $ 2,49.

Цена на подписку Spotify в Украине

Раніше повідомлялося, що стрімінговий сервіс Spotify може з’явитися в Україні вже з 15 липня.

У таблиці, де перераховані вікові обмеження на використання продукту, з’явилися згадки Росії, України, Білорусі та Казахстану.

Однак те, що сервіс запускають в Україні, компанія офіційно ще не підтвердила.

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