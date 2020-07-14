Штормове попередження оголосили у чотирьох областях України, а саме:

Сумській;

Чернігівській;

Полтавській;

Харківській.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що в цих регіонах пройдуть грози та штормовий вітер, а в окремих районах буде сильний град та пориви вітру до 17-22 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на липень передбачає переважно сонце, подекуди будуть дощі та грози.

У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище +30°. На Закарпатті та у західних областях також буде спекотно – вище +30°.

Наприкінці липня майже усю територію України накриють рясні дощі.