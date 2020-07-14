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Факти / Lifestyle

Як зробити коктейль Апероль шприц

Апероль шприц придумали в Італії більше ста років тому. Сьогодні це популярний аперитив із гіркувато-солодким смаком. Особливо Апероль шприц популярний влітку.

Склад коктейлю Апероль шприц:

  • Апероль (Aperol) – 100 мл
  • Просекко (сухе ігристе вино) – 100 мл
  • Швепс (Schweppes) – 20 мл
  • Долька апельсина
  • Кілька кубиків льоду

Як зробити Апероль:

Насипте в келих для вина кілька кубиків льоду. Потім налийте 100 мл аперолю і стільки ж сухого ігристого вина. Додайте 20 мл швепсу. Перемішайте коктейль. Прикрасьте все долькою апельсина.

Ось так просто приготувати освіжаючий коктейль Апероль шприц.

Для тих, хто готується провести активний вечір із алкогольними напоями, у нас є кілька дієвих рецептів коктейлів від похмілля.

Фото: Dreamstime

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