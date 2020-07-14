Апероль шприц придумали в Італії більше ста років тому. Сьогодні це популярний аперитив із гіркувато-солодким смаком. Особливо Апероль шприц популярний влітку.

Склад коктейлю Апероль шприц:

Апероль (Aperol) – 100 мл

Просекко (сухе ігристе вино) – 100 мл

Швепс (Schweppes) – 20 мл

Долька апельсина

Кілька кубиків льоду

Як зробити Апероль:

Насипте в келих для вина кілька кубиків льоду. Потім налийте 100 мл аперолю і стільки ж сухого ігристого вина. Додайте 20 мл швепсу. Перемішайте коктейль. Прикрасьте все долькою апельсина.

Ось так просто приготувати освіжаючий коктейль Апероль шприц.

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