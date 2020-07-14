День ангела Ангеліни святкується 14 липня.

Ім’я має давньогрецьке походження та означає ангел, ангельська.

День ангела Ангеліни також відзначається 12 серпня та 23 грудня.

У багатьох європейських країнах це ім’я звучить як Анджеліка, в США зустрічається інший варіант – Анджеліна.

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Факти ICTV публікують ніжні привітання в СМС з Днем ангела Ангеліни.

***

Ангеліна! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Сьогодні Ангеліна лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Твоє ім’я наче з неба,

Тебе ангелом зовуть.

Тобі вже більшого не треба

Хіба що разом нам хильнуть!

З іменинами вітаєм

Ангеліночка тебе!

Від душі тобі бажаєм

Щастя й віри над усе!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ангеліна, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Щоб не пропустити головні християнські свята, Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також міститься перелік поминальних днів та постів.

Вже незабаром, 28 липня, усі віряни святкуватимуть День хрещення Київської Русі-України.