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Факти / Lifestyle

День бухгалтера 2020: найкращі привітання у віршах та прозі

День бухгалтера традиційно святкують 16 липня. У цей день заведено вітати представників цього фаху, які працюють у державних і приватних підприємств країни.

Дата святкування була обрана через те, що саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу Все про арифметику, геометрію і пропорції. Після виходу  цієї праці його почали називати батьком бухгалтерії.

Найкращі привітання з Днем бухгалтера зібрали Факти ICTV.

* * *

Накладні декларації, довідки звіти.
То ж потрібно все знати, пам’ятати і вміти.
Тож постійна робота — зранку й до ночі,
То нерви сталеві, то змучені очі.

Без бухгалтерів буде тільки хаос в рахунках.
Вони заслужили в цей день подарунки.
Вони заслужили в цей день привітання,
Поваги, любові, уваги й визнання.

Бажаємо щастя, здоров’я й натхнення,
На довгі роки і на сьогодення.
Нехай добрі слова рікою вам ллються,
А дебет і кредит завжди зійдуться.

* * *

Зі святом чудовим,
Та професійним.
Вашим улюбленим,
Серцю вабливим.

Знаєте справу,
Працюєте вміло.
Це зрозуміло,
Ви за касира.

Хай же рахуються
гроші уміло,
Із днем бухгалтера,
Будьте щасливі!

* * *

Вітаємо усіх бухгалтерів із професійним днем. Нехай на роботі ви і оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

Читайте: День бухгалтера: як з’явилася професія

* * *

Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс щоб точно співпадав,
Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.

***

Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові.

Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на ти.

***

Із днем бухгалтера вітаю!
Нехай щастить Вам повсякчас,
Щоб помилок не виявляли,
Щоб сходився завжди баланс.

Хай звіти будуть в Вас найкращі,
Бо точність — ваш козирний туз.
Доходів гарних у кишенях
І по життю лиш білих смуг!

Календар свят на липень 2020

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Факти ICTV підготували календар свят на липень 2020.

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