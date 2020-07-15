Погода в липні 2020 буде по-справжньому літньою. Після сильних дощів, які пройдуть в кінці червня і на початку липня настане суха і тепла погода.

У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище 30°.

На Закарпатті та в західних областях також буде спекотно – вище 30°.

У Києві очікується до +32° вже в середині місяця.

В останніх числах липня всю Україну накриють сильні зливи.

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З 5 по 11 липня температура становитиме +27-32°.

З 12 по 15 липня – температура повітря знизиться.

З 16 по 23 липня в Україну повернеться спека – стовпчики термометрів покажуть +28-30°.

До кінця липня температура повітря буде на рівні +24-26°.

Другий місяць літа стане досить сухим. Дощі пройдуть з 2-4 липня, а також в кінці місяця – з 20 до 31 липня. Виняток в цей період складуть шість днів – 22, 23, 24, 27, 28 і 31 липня.

Повінь у Західній Україні

З 22-24 червня на заході України вирувала негода і спричинила повінь. В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів.

Повінь у Західній Україні забрала життя трьох людей. Сильно постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.

Синоптики поки дають не обнадійливі прогнози.

Крім того, голова Одеської ОДА заявив, що велика кількість води насувається із Західної України. Одеська область вже почала готуватися до можливих повеней.