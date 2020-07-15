Магнітні бурі негативно впливають на метеозалежних людей. У зоні ризику також люди похилого віку, вагітні жінки та діти.

У цей період навіть у здорових людей може боліти голова, з’явитися втома та нездужання, а також погіршитися настрій без причини.

Заздалегідь підготуватися до можливого погіршення самопочуття під час геомагнітних збурень допоможе календар магнітних бур на 2020 рік.

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Календар магнітних бур на 2020

Січень:

серйозних магнітних бур не буде, але незначні магнітні коливання можливі 5, 9, 10, а також 14 та 15 січня.

Лютий:

5 лютого – сильна магнітна буря;

7 лютого – спалах активності магнітного поля середнього ступеня інтенсивності;

10 лютого – середня магнітна буря;

15 лютого – слабка магнітна буря.

Березень:

13 і 16 березня – спалахи середньої інтенсивності;

19 і 21 березня – дві сильні магнітні бурі;

22 і 28 березня – бурі середньої інтенсивності.

Квітень:

з 28 до 30 квітня – буря середньої інтенсивності.

Травень:

5 травня – середня буря;

28 травня – сильна магнітна буря.

Червень:

8 червня – геомагнітний спалах середньої сили;

9 червня – сильна магнітна буря.

Липень:

з 1 до 3 липня – сильні бурі;

30 та 31 липня – сильні магнітні коливання.

Серпень:

2 та 3 серпня – слабкі магнітні бурі;

10 серпня – коливання середнього рівня;

13 та 14 серпня – слабкі коливання магнітного поля;

29 серпня – середня буря.

Вересень:

29 і 30 вересня – середні магнітні бурі.

Жовтень:

1 жовтня – невеликі магнітні коливання;

29 і 30 жовтня – слабкі бурі.

Листопад:

з 1 до 10 листопада – потужний спалах, що тягне за собою сильну бурю;

з 15 до 20 листопада – буря середньої інтесивності.

Грудень:

з 1 до 5 грудня – сильна буря;

з 7 до 8 грудня – коливання середньої інтенсивності.

Факти ICTV розповідали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.