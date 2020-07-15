Комета Neowise 14 липня 2020 року пролетіла прямо над планетою Земля.

Момент польоту відобразили з борту космічної станції.

Космонавти NASA зробили вражаюче відео за допомогою знімків. Комету помітили перед світанком, коли вона пролітала над Близьким Сходом.

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За сім хвилин космонавти зробили 550 знімків, однак для такого відео їх було замало. Щоб його продовжити, художник-графік Шон Доран інтерпольованого фото, згладив послідовність і створив плавне відтворення.

Завдяки професійній роботі, кожен, хто побачив ролик, зміг повністю відчути політ комети.

Перед тим, як зійшло сонце, ця комета стала видимою протягом короткого періоду.

Комету Neowise стало видно тільки в 2020 році, її вперше помітили 27 березня. Це досить рідкісна комета, з періодом обертання близько 6 800 років.

Найближче до Землі вона підлетить 22 липня, на відстань близько 103 млн км. В Україні ж побачити її краще видно буде перед світанком.