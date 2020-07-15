День українських миротворців святкують 15 липня. Свято затверджене постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року.

Участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО і ЄС почалася з 1992 року.

Найкращі привітання в СМС до Дня українських миротворців дивіться у підбірці Фактів ICTV.

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У вас небезпечна робота,

Ви миротворці на війні.

Коли ви є на полі бою,

Спиться спокійно всій сім’ї.

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Нелегка робота і небезпечна,

Але з честю виконуєте обов’язок свій:

Миротворча місія прекрасна

Часом переплітається з війною.

І хтось повинен, незважаючи на втому,

У гарячих точках рятуєте дітей,

І, пригнічуючи гнів, упокорюючи жалість,

Бути лише посланцем миру для людей.

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Самовіддані, справі вірні,

Готові собою розплатитися

За те, щоб не було більше війни,

За те, щоб мир повернувся.

Вони – миротворці, що проти ворожнечі,

Їхня справа гідна слави.

Так нехай ніколи не пізнати їм потреби

У боротьбі за вільне право.

З Днем українського миротворця!

Більше дізнатися про головні святкові дати можна у календарі державних свят на 2020 рік. Переглянувши його, ви завжди знатимите, з яким святом і коли вітати своє оточення.