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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем українських миротворців в СМС

День українських миротворців святкують 15 липня. Свято затверджене постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року.

Участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО і ЄС почалася з 1992 року.

Найкращі привітання в СМС до Дня українських миротворців дивіться у підбірці Фактів ICTV.

***

У вас небезпечна робота,
Ви миротворці на війні.
Коли ви є на полі бою,
Спиться спокійно всій сім’ї.

***

Нелегка робота і небезпечна,
Але з честю виконуєте обов’язок свій:
Миротворча місія прекрасна
Часом переплітається з війною.

І хтось повинен, незважаючи на втому,
У гарячих точках рятуєте дітей,
І, пригнічуючи гнів, упокорюючи жалість,
Бути лише посланцем миру для людей.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Самовіддані, справі вірні,
Готові собою розплатитися
За те, щоб не було більше війни,
За те, щоб мир повернувся.

Вони – миротворці, що проти ворожнечі,
Їхня справа гідна слави.
Так нехай ніколи не пізнати їм потреби
У боротьбі за вільне право.
З Днем українського миротворця!

Більше дізнатися про головні святкові дати можна у календарі державних свят на 2020 рік. Переглянувши його, ви завжди знатимите, з яким святом і коли вітати своє оточення.

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