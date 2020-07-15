З 15 липня популярний стрімінговий сервіс Spotify доступний в Україні та ще 12 країнах Європи.
У цьому списку – Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Казахстан, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Росія, Сербія та Словенія.
Загалом він тепер працює у 92 країнах світу.
Завдяки сервісу Spotify українці отримали доступ до 50 млн пісень і 4 млрд плейлистів.
Є як безкоштовна підписка, так і платна.
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Spotify в Україні
Додаток Spotify є на App Store. Сервіс безкоштовний, але якщо ви не любите рекламу, доведеться оформити одну з Premium підписок.
Скільки коштує передплата:
- місяць – $4,99;
- для двох – $6,49;
- сімейна – $7,99;
- для студентів – $2,49.
Як завантажити Spotify в Україні та як оформити підписку, читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Spotify