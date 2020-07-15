З 15 липня популярний стрімінговий сервіс Spotify доступний в Україні та ще 12 країнах Європи.

У цьому списку – Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Казахстан, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Росія, Сербія та Словенія.

Загалом він тепер працює у 92 країнах світу.

Завдяки сервісу Spotify українці отримали доступ до 50 млн пісень і 4 млрд плейлистів.

Є як безкоштовна підписка, так і платна.

Читайте: Розпалює ненависть: світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

Spotify в Україні

Додаток Spotify є на App Store. Сервіс безкоштовний, але якщо ви не любите рекламу, доведеться оформити одну з Premium підписок.

Скільки коштує передплата:

місяць – $4,99;

для двох – $6,49;

сімейна – $7,99;

для студентів – $2,49.

Як завантажити Spotify в Україні та як оформити підписку, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Spotify