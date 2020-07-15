PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Spotify офіційно запустили в Україні

З 15 липня популярний стрімінговий сервіс Spotify доступний в Україні та ще 12 країнах Європи.

У цьому списку – Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Казахстан, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Росія, Сербія та Словенія.

Загалом він тепер працює у 92 країнах світу.

Завдяки сервісу Spotify українці отримали доступ до 50 млн пісень і 4 млрд плейлистів.

Є як безкоштовна підписка, так і платна.

ЧитайтеРозпалює ненависть: світові компанії відмовляються від реклами у Facebook

Spotify в Україні

Додаток Spotify є на App Store. Сервіс безкоштовний, але якщо ви не любите рекламу, доведеться оформити одну з Premium підписок.

Скільки коштує передплата:

  • місяць – $4,99;
  • для двох – $6,49;
  • сімейна – $7,99;
  • для студентів – $2,49.

Як завантажити Spotify в Україні та як оформити підписку, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Spotify

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка