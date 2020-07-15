Spotify запрацював в Україні 15 липня і вже набув неабиякого ажіотажу. Він має багато позитивних відгуків та понад 500 млн завантажень по всьому світу.

У чому переваги інтернет-сервісу, про ціни та види підписки Spotify, читайте у нашому матеріалі.

Що таке Spotify

Spotify – це інтернет-сервіс та мобільний додаток, що дозволяє легально слухати музику. Якщо просто завантажити композицію з інтернету – це, по суті, є порушенням авторських прав та незаконним розповсюдженням контенту.

Компанія запустилась ще у 2008 році у Швеції, а зараз сервіс доступний у 92 країнах.

У нас довгий час не було культури платити як за музику, так і за фільми. Тобто, за те, що можна і там отримати безкоштовно. Тому виходити на український ринок набагато раніше не було особливої потреби.

Зараз це питання все більше спадає і люди починають купувати підписки на різні сервіси.

Завдяки сервісу Spotify українці отримали доступ до 50 млн пісень і 4 млрд плейлистів.

Переваги Spotify

Spotify, звісно, не унікальний додаток у своєму роді, але має кілька переваг порівняно з іншими.

Насамперед, музика не забирає пам’ять на телефоні, адже це перший сервіс, який дозволяє слухати музику онлайн, не завантажуючи її на пристрій.

Друге – можливість слухати музику безкоштовно, однак тоді вам показуватимуть рекламу.

Підписка на Spotify

Підписка на Spotify має кілька видів, а ціна залежить від обраного варіанту.

підписка на місяць – $4,99 (135 грн);

підписка для двох – $6,49 (176 грн);

сімейна підписка (6 осіб) – $7,99 (216 грн);

підписка для студентів – $2,49 (67 грн).

Однак через те, що сімейним тарифом часто користуються просто друзі, аби заощадити, Spotify почав перевіряти де живуть передплатники сімейного плану.

Як та де можна користуватися

Spotify присутній на операційних системах Windows, macOS, Linux, Android та iOS.

Встановити додаток на телефон можна через App Store або Play Market. До того ж, він не займає багато місця, тому проблем з цим не буде.

Детальніше, як встановити додаток Spotify, читайте у нашій інструкції.

Альтернатива Spotify

Якщо ви шукаєте для себе більш зручний сервіс, де можна легально слухати музику, можете спробувати такі:

SoundCloud – платформа з функціоналом соціальної мережі. Для прослуховування музики не потрібна реєстрація.

– платформа з функціоналом соціальної мережі. Для прослуховування музики не потрібна реєстрація. Deezer – сервіс має 56 млн музичних композицій і більше 30 тис. радіостанцій.

– сервіс має 56 млн музичних композицій і більше 30 тис. радіостанцій. Zvooq – треки можна слухати безкоштовно, однак за завантаження пісні треба заплатити

– треки можна слухати безкоштовно, однак за завантаження пісні треба заплатити YouTube-music – платформа запам’ятовує, що ви слухали кілька разів і самостійно формує ваш плейлист.

Детальніше про кожен з сервісів, де слухати музику, читайте на нашому сайті.