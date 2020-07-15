Spotify – стрімінговий сервіс для аудіфайлів, який дозволяє легально і без скачування на пристрій слухати музику, аудіокниги та підкасти. На сервісі для прослуховування доступні понад 50 млн файлів.

Сервіс доступний безкоштовно, проте, якщо вам захочеться ним користуватися без реклами, то доведеться оформити одну з Premium підписок.