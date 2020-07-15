Що таке Spotify?
Spotify – стрімінговий сервіс для аудіфайлів, який дозволяє легально і без скачування на пристрій слухати музику, аудіокниги та підкасти. На сервісі для прослуховування доступні понад 50 млн файлів.
Сервіс доступний безкоштовно, проте, якщо вам захочеться ним користуватися без реклами, то доведеться оформити одну з Premium підписок.
Як завантажити Spotify в Україні?
Завантажити Spotify на свої телефони українські користувачі можуть на App Store. Однак сервіс буде працювати тільки на iPhone, iPad, Apple Watch і Apple TV.
Також Spotify доступний для скачування в Play Market, який використовується на Android.
- Завантажуємо додаток Spotify на свій пристрій.
- Запускаємо його і натискаємо Зареєструватися.
- Вводимо електронну пошту, дату народження та ім’я, яке буде використовуватися на сервісі.
- Далі необхідно обрати топ-3 найулюбленіших виконавців. На основі вашого вибору сервіс пропонуватиме вам музику для прослуховування. Також ви зможете її шукати самостійно.
- Створюєте свій плейліст.
- Шукаєте композиції, формуєте список для прослуховування.
Як оформити підписку на Spotify в Україні?
Перший місяць сервіс Spotify можна використовувати безкоштовно з усіма привілеями.
Однак, якщо ви і далі хочете слухати музику в цьому додатку без реклами, то доведеться оформити підписку.
Поки розділ Premium підписок недоступний.
Які ціни на Spotify в Україні?
Як користуватися Spotify?
Українським користувачам пропонують три головних хіт-паради країни: Top Hits Ukraine, New Music Friday Ukraine та Інді.
Також на сервісі присутні добірки популярних українських артистів: MONATIK, NK, The Hardkiss, Время и Стекло та інші.
Рекомендована сервісом музика: Daily Mix (ваші треки і пісні, які могли б вам сподобатися), Discover Weekly (список треків, які могли б вам припасти до смаку, створений на основі персональних вподобань), Release Radar (нові треки артистів, на яких ви підписані, а також релізи тих, кого слухаєте найчастіше).
Крім того, ви можете самостійно формувати музичні добірки з треків, які вам подобаються.