Відпочинок у Тунісі 2020: правила в’їзду, ціни на путівки та авіаквитки

Відпочинок у Тунісі 2020 для українців цього літа буде не таким як зазвичай.

Тимчасовий в’їзд до Тунісу для громадян України дозволений. Проте країна встановила певні правила перетину їхнього кордону.

Факти ICTV зібрали інформацію про відпочинок у Тунісі у 2020 році для українців.

Карантин у Тунісі

Станом на 15 липня у Тунісі зафіксовано 1 306 випадків коронавірусу. Загалом від Covid-19 померли 50 осіб, одужали – 1 087 пацієнтів. Наразі ще хворіють 169 осіб.

Потрапити до Туніської Республіка можна лише за умови надання довідки про здійснення ПЛР-тесту на коронавірус. Також українцям після прибуття до країни потрібно буде пройти обов’язковий карантин від 7 до 14 днів.

Тому плануючи відпочинок у Тунісі варто врахувати усі правила та терміни обов’язкової самоізоляції.

Також через Туніс дозволений тимчасовий транзитний проїзд.

Українцям варто пам’ятати, що ПЛР-тест на коронавірус для в’їзду до Тунісу потрібно здати не пізніше, ніж за 72 години до вильоту, та не більше, ніж за 120 годин після прильоту. Після прибуття до країни потрібно самоізолюватись на сім днів, після чого доведеться здати ще один ПЛР-тест.

Якщо він покаже негативний результат, карантин скасовується та ви зможете розпочати свій відпочинок. Проте якщо ви отримаєте позитивний результат, доведеться продовжити карантинні обмеження ще на сім днів.

У разі виникнення проблем під час відпочинку у Тунісі варто одразу звернутись до посольства України у Туніській Республіці. Адреса: 7, rue Saint Fulgence, Notre Dame, 1002, Tunis, тел: +216 71 849 861, +216 941 273 42, еmail: [email protected]

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Погода у Тунісі

Найкращий період для відпочинку у Тунісі – з квітня до листопада. У липні середня температура повітря становить +33°. У південній частині країни до +40°. Море прогріється до +28°. У серпні зазвичай температурні показники співпадають з тими, що спостерігаються у попередньому місяці.

У вересні море зберігатиме температуру до +27°, а повітря – від +28 до +31 градусів тепла.

Авіаквитки до Тунісу

Вартість квитків до Тунісу починається від 8 тис. грн. Наразі жодна з авіакомпаній не пропонує прямі рейси до Тунісу, лише з однією чи кількома пересадками у Туреччині чи країнах Європи.

Українцям варто завчасно спланувати свій відпочинок до Тунісу та придбати квитки.







Відпочинок у Тунісі 2020: правила в’їзду, ціни на путівки та авіаквитки / 2 фотографии

Тури до Тунісу

Ціни на тури до Тунісу стартують від 15 тис. грн на двох. Проте наразі не усі туристичні оператори відновили пакетні пропозиції до цієї країни. Частина турагенств пропонують путівки лише на 2021 рік.

До пакетного туру входитиме:

бронювання готелю;

переліт та трансфер до готелю;

акційні пропозиції від туроператора.

Готелі у Тунісі

Найпопулярніші місця куди можна полетіти на відпочинок у Тунісі – Махдія, Монастір, Порт Ель-Кантауі та Ясмін-Хаммамет.

Marigold Hotel

Це готель класу 4 зірки у Тунісі. Він знаходиться неподалік від центру міста та таких популярних місць як: Dar Bach Hamba, Sidi Youssef Dey Mosque та Dar Hussein Palace.

Готель має сімейні номери, власний ресторан та лаундж зону. Ціна на двох на сім днів: 17 тис. грн.

Hotel Carlton

Цей готель розташований у самому центрі міста Туніс. Він надає усі необхідні послуги та має сімейні номери. Вартість: близько 10 тис. грн. на двох.

Ramada Plaza Tunis

Готель Ramada розташований на самому узбережжі, неподалік від пляжу Кот-де-Карфаген. На території є усі зручності, басейни, ресторани та фітнес-клуб.

Вартість: від 15 тис. грн.

El Mouradi Gammarth

Цей готель розташований на карфагенському узбережжі. На території є чотири ресторани, басейни та спа-центр. Вартість: від 14 тис. грн.

Розваги Тунісу

Острів Джерба

Цей острів розташований на південному сході Тунісу. Це ідеальне місце для тих, хто любить спокійний відпочинок та спа. Також це ідеальне місце для відпочинку з дітьми, оскільки має широку берегову лінію та пологий захід у море.

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Там можна зупинитись у таких готелях: Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso, Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba, SunConnect Djerba Aqua Resort, Zephir Hotel & Spa. Вартість коливатиметься від 12 тис. грн до 25 тис. грн.

Місто Хаммамет

Найбільш відвідуване туристами місто. Там варто відвідати Медину (центр міста в арабських країнах) та Рибат, а також іспанську фортецю. Знаходяться вони на узбережжі моря.

Тут можна зупинитись: Golden Yasmin Mehari Hammamet, Novostar Nahrawess Thalasso & WaterPark Resort, Houda Yasmine, Menara Hotel. Ціни коливатимуться від 10 тис. грн до 30 тис. грн. залежно від кількості зірок у готелі та якості сервісу.

Монастір

Це місто найбільше підходить сімейним парам з дітьми. Там чисті піщані пляжі та пологий захід у море.

Це місто також відрізняється найнижчими цінами на проживання для туристів. Там можна відвідати місцевий колоритний ринок та середньовічну фортецю.

Зупинитись можна: Royal Thalassa Monastir, El Mouradi Skanes, Ruspina Hotel, Suneo Club Tropicana. Вартість: від 6 тис. грн до 20 тис. грн.

Махдія

Це місто славиться найкращими пляжами у Тунісі. Вони мають широку берегову лінію, чистий білий пісок та є малолюдними.

Також місто Махдія – це рибна та шовкова столиця. Тому прилетівши у це місто варто спробувати рибні страви у місцевих ресторанах та купити найякісніший шовк.

Зупинитись можна: Iberostar Royal El Mansour Hotel, Thalassa Mahdia, Mahdia Palace Thalasso, Club Thapsus. Вартість проживання від 10 тис. грн до 30 тис. грн за сім днів відпочинку.

Які країни відкриті для українців

Через карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу не усі країни відкрили свої кордони для українців.

Наразі відпочинок на морі громадяни України можуть провести у таких країнах як Туреччина, Єгипет, Хорватія та Чорногорія.

Туреччина та Єгипет приймають українців без обмежень та ПРЛ-тесту на коронавірус. Туристи, які прямують до Чорногорії та Хорватії повинні здати тест на Covid-19 не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту. У разі його відсутності, мандрівники повинні пройти 14-денну самоізоляцію.

Джерело: МЗС, Тickets.ua, Booking.com, МАУ, Сoraltravel, Поехали с нами, Join up

Фото: Booking.com, Dreamstime