15 липня православні віряни вшановують пам’ять святителів патріарха Константинопольського Ювеналія та митрополита Київського Фотія.

В Україні сьогодні відзначають День українських миротворців, в який вшановують бійців, за плечима яких безліч операцій у країнах Європи, Середньої Азії, Африки, Закавказзя і багатьох інших.

У народі 15 липня вшановували Берегиню – богиню-покровительку тих, хто живе на берегах річок.

15 липня іменини відзначають: Арсеній, Генріх, Василь, Тихон.

Народні прикмети

Жовте листя цього дня віщувало ранню зиму.

Якщо на Берегиню запланувати завершення справи, то неодмінно буде вдалий результат.

За зірками вночі віщували погоду вдень. Багато зірок – день буде ясним.

Також ясну погоду віщує сазан, який починає плескатися.

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Що не можна робити

Не потрібно лінуватися, щоби прихильнішою була доля.

Заборонені на Берегиню будь-які конфлікти.

Не потрібно змінювати місце проживання, а також здійснювати тривалі поїздки.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.