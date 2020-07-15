15 липня православні віряни вшановують пам’ять святителів патріарха Константинопольського Ювеналія та митрополита Київського Фотія.
В Україні сьогодні відзначають День українських миротворців, в який вшановують бійців, за плечима яких безліч операцій у країнах Європи, Середньої Азії, Африки, Закавказзя і багатьох інших.
У народі 15 липня вшановували Берегиню – богиню-покровительку тих, хто живе на берегах річок.
15 липня іменини відзначають: Арсеній, Генріх, Василь, Тихон.
Народні прикмети
- Жовте листя цього дня віщувало ранню зиму.
- Якщо на Берегиню запланувати завершення справи, то неодмінно буде вдалий результат.
- За зірками вночі віщували погоду вдень. Багато зірок – день буде ясним.
- Також ясну погоду віщує сазан, який починає плескатися.
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Що не можна робити
- Не потрібно лінуватися, щоби прихильнішою була доля.
- Заборонені на Берегиню будь-які конфлікти.
- Не потрібно змінювати місце проживання, а також здійснювати тривалі поїздки.
Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.