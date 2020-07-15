PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 15 липня

15 липня православні віряни вшановують пам’ять святителів патріарха Константинопольського Ювеналія та митрополита Київського Фотія.

В Україні сьогодні відзначають День українських миротворців, в який вшановують бійців, за плечима яких безліч операцій у країнах Європи, Середньої Азії, Африки, Закавказзя і багатьох інших.

У народі 15 липня вшановували Берегиню – богиню-покровительку тих, хто живе на берегах річок.

15 липня іменини відзначають: Арсеній, Генріх, Василь, Тихон.

Народні прикмети

  • Жовте листя цього дня віщувало ранню зиму.
  • Якщо на Берегиню запланувати завершення справи, то неодмінно буде вдалий результат.
  • За зірками вночі віщували погоду вдень. Багато зірок – день буде ясним.
  • Також ясну погоду віщує сазан, який починає плескатися.

Читайте: Календар свят на липень 2020

Що не можна робити

  • Не потрібно лінуватися, щоби прихильнішою була доля.
  • Заборонені на Берегиню будь-які конфлікти.
  • Не потрібно змінювати місце проживання, а також здійснювати тривалі поїздки.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка