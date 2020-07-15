У середу, 15 липня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 24 місячний день.
Вдалий час для будь-яких починань. Фінансові справи будуть також складатися добре. Вкладення в цінні папери обов’язково призведе до отримання доходу.
У 24 місячний день будуть вдалими всі справи, пов’язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.
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У середу астрологи рекомендують правильно розставити пріоритети і не ігнорувати поради, які вам дають близькі.
На роботі можуть виникнути конфлікти, однак варто вчасно їх вирішити.
Від фізичних навантажень в цей день варто відмовитися, також невдалими можуть бути для здоров’я і емоційні потрясіння.
У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.