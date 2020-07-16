Україна і Гренада підписали безвіз: що відомо про країну КАРТА

Кабінет міністрів України та уряд Гренади підписали двосторонню угоду про безвізовий режим між країнами.

Підписання документу відбулося 16 липня 2020 року. Свої підписи під угодою про безвіз поставили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер.

Останнього уповноважили на підписання документу, адже нині в Україні немає акредитованого посла Гренади.

Українські туристи зможуть в’їжджати до Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів без віз, коли сторони завершать необхідні внутрішньодержавні процедури.

Що відомо про Гренаду

Гренада – держава, яка складається з самого острова Гренада, а також шести невеликих островів, які лежать на північ від головного острова.

Гренада приваблива для туристів кораловими рифами, зручними бухтами і безліччю відокремлених пляжів.

Гренада також відома як “острів спецій” через виробництво мускатного горіха, кориці, гвоздики, імбиру і запашного перцю.

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Безвіз із Гренадою підписано – що відомо про “острів спецій” і де він на карті / 4 фотографии

49 млн поїздок за три роки безвізу з ЄС

За три роки дії безвізового режиму майже 49 млн українців здійснили поїздки до країн ЄС.

Найпопулярнішими країнами стали Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Італія, Австрія, Німеччина, Греція та Іспанія.