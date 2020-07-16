День ангела Анатолія святкують 16 липня на честь патріарха Анатолія Константинопольського.
Це ім’я з давньогрецької мови означає “східний”, “схід сонця” та “світанок”. За православним календарем іменини Анатолії можуть відзначати 16 разів у рік.
Власники імені Анатолій зазвичай мають м’який характер. Вони відкриті до людей, люблять, коли їх хвалять та мають загострене відчуття справедливості.
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Чоловіки з таким іменем знаходять спільну мову навіть з найскладнішими людьми, йдуть на зустріч та намагаються залагодити будь-який конфлікт.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Анатолія у листівках.
Календар свят на липень
В Україні календар свят на липень не передбачає додаткові вихідні. Загалом українцям доведеться працювати 23 дні, а відпочивати 8 днів.
Також у липні налічується 14 свят, які відзначають на честь різних професій. Найвизначніші свята – День Петра і Павла (12 липня), День хрещення Русі (28 липня).