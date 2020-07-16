День бухгалтера традиційно святкують 16 липня. У цей день заведено вітати представників цього фаху, які працюють у державних і приватних підприємств країни.
Дата святкування була обрана через те, що саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу Все про арифметику, геометрію і пропорції. Після виходу цієї праці його почали називати батьком бухгалтерії.
Найкращі привітання з Днем бухгалтера зібрали Факти ICTV.
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Накладні декларації, довідки звіти.
То ж потрібно все знати, пам’ятати і вміти.
Тож постійна робота — зранку й до ночі,
То нерви сталеві, то змучені очі.
Без бухгалтерів буде тільки хаос в рахунках.
Вони заслужили в цей день подарунки.
Вони заслужили в цей день привітання,
Поваги, любові, уваги й визнання.
Бажаємо щастя, здоров’я й натхнення,
На довгі роки і на сьогодення.
Нехай добрі слова рікою вам ллються,
А дебет і кредит завжди зійдуться.
* * *
Зі святом чудовим,
Та професійним.
Вашим улюбленим,
Серцю вабливим.
Знаєте справу,
Працюєте вміло.
Це зрозуміло,
Ви за касира.
Хай же рахуються
гроші уміло,
Із днем бухгалтера,
Будьте щасливі!
* * *
Вітаємо усіх бухгалтерів із професійним днем. Нехай на роботі ви і оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.
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* * *
Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс щоб точно співпадав,
Прибуток кожен день зростав.
Робота це важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.
***
Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові.
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на ти.
***
Із днем бухгалтера вітаю!
Нехай щастить Вам повсякчас,
Щоб помилок не виявляли,
Щоб сходився завжди баланс.
Хай звіти будуть в Вас найкращі,
Бо точність — ваш козирний туз.
Доходів гарних у кишенях
І по життю лиш білих смуг!
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