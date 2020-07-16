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Факти / Lifestyle

День бухгалтера 2020: найкращі привітання в картинках

День бухгалтера в Україні цього року випадає на четвер 16 липня.

Дата святкування була обрана не випадково. У 1999 році український парламент підтримав закон про бухоблік в країні.

Крім цього, восени святкують Міжнародний день бухгалтерії. Осінню дату також відзначають працівники цієї галузі.

До слова, це свято відзначають і аудитори.

Читайте: Вихідні у 2020 році – коли відпочиватимуть українці

У цей день фірми вітають своїх працівників і дарують подарунки. У деяких компаніях навіть виписують премії.

Якщо у вашій родині або колі друзів є бухгалтер – не забудьте привітати його зі святом листівкою або СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках до Дня бухгалтера.

День бухгалтера 2020: привітання в картинках

День бухгалтера 2020: привітання в картинках

День бухгалтера 2020: привітання в картинках

День бухгалтера 2020: привітання в картинках

День бухгалтера 2020: привітання в картинках

Свята в Україні

В Україні є безліч свят, які діляться на державні та неофіційні.

Державні – дають українцям можливість відпочити в додатковий вихідний.

До неофіційних відносяться і професійні свята. Зокрема, День бухгалтера.

Повний календар свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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