День бухгалтера України святкується 16 липня з 2004 року за указом президента Леоніда Кучми.

З 2018 року День бухгалтера України також став професійним святом і аудиторів.

Незалежно від того, чи ведете ви свій власний бізнес або є індивідуальним підприємцем, цілком ймовірно, що в якийсь момент вам потрібні були послуги бухгалтера або вони знадобляться у майбутньому.

Робота бухгалтера – від подачі податкових декларацій до забезпечення актуальності бізнес-рахунків, адже рахунки грають важливу роль у фінансовій безпеці компаній в усьому світі.

День бухгалтера України святкують не тільки ті, хто вже працює за фахом, але й ті, хто хоче зайнятися бухгалтерською діяльністю.

Влучні слова до свята можна обрати в нашій добірці привітань із Днем бухгалтера України в прозі.

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Ах, ця важка робота бухгалтерів, яка зберігає назву компанії, але робить її більш успішною. Вдалого обліку!

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Не вважайте бухгалтерський облік нудним. Це найчудовіша і найдивовижніша робота! Але найкраще місце для сну – на стільці бухгалтера! Зі святом!

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Податок на прибуток важко зрозуміти, як жінку. З Днем бухгалтера!

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Ми любимо до тебе не тільки тому, що ти бухгалтер! Зі святом!

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Платіть податки вчасно, а не з посмішкою! З Днем бухгалтера!

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Життя дороге, коли ти не знаєш бухгалтерію! Вдалого обліку!

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Можливо, ти не радієш від бухгалтерського обліку, але робиш людей щасливими, коли вони знімають гроші! З Днем бухгалтера!

Перевірте календар свят на липень 2020 року, щоб не забути привітати рідних і близьких з їхнім професійним днем.