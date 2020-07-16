День металурга в Україні відзначають у третю неділю липня. У 2020 році свято припадає на 19 липня.

У День металурга українці вітають всіх, хто видобуває руду, виплавляє чавун, сталь чи займається іншою роботою у цій сфері.

Свято почали відзначати у 1993 році. Але у червні 2006 року його перейменували у День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

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Історія Дня металурга бере початок з далекого 1957 року. У СРСР його заснували, щоб вшанувати внесок працівників радянської металургійної промисловості у післявоєнне відновлення економіки.

Крім того, вважалося, що саме металургійна промисловість відіграла одну з головних ролей у перемозі СРСР у Другій світовій війні.

Крім дня металурга, другий літній місяць також вирізняється святковими датами. Тому у календарі свят на липень 2020, ви знайдете всі необхідні дати і точно не забудете привітати представників різних професій зі святом.