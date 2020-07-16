У суботу, 18 липня, дощі і грози прогнозують на заході України, на решті території країни – без опадів.

Найвища температура очікується на півдні – від +29 до +31.

У східних областях трохи прохолодніше – до +28.

У центрі і на півночі України – від +25 до +27.

Через дощі в західних регіонах буде прохолодно: +21 +23.

У Києві сухо, вночі 14-16, вдень 25-27 градусів тепла.

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У неділю, 19 липня, зона дощів розшириться на Вінницьку область, а також накриє майже всі північні регіони.

На півдні і сході температура повітря підвищиться до +32.

У центральних областях – від +27 до +29.

На півночі температура не зміниться, а в західних областях трохи підвищиться – до +24.

У столиці дощі та грози, вночі 15-17, вдень 25-27 вище нуля.

В Укргідрометцентрі кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня.

Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.