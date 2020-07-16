У суботу, 18 липня, дощі і грози прогнозують на заході України, на решті території країни – без опадів.
Найвища температура очікується на півдні – від +29 до +31.
У східних областях трохи прохолодніше – до +28.
У центрі і на півночі України – від +25 до +27.
Через дощі в західних регіонах буде прохолодно: +21 +23.
У Києві сухо, вночі 14-16, вдень 25-27 градусів тепла.
Читайте: Спека трошки затримається: прогноз погоди в Україні на літо 2020
У неділю, 19 липня, зона дощів розшириться на Вінницьку область, а також накриє майже всі північні регіони.
На півдні і сході температура повітря підвищиться до +32.
У центральних областях – від +27 до +29.
На півночі температура не зміниться, а в західних областях трохи підвищиться – до +24.
У столиці дощі та грози, вночі 15-17, вдень 25-27 вище нуля.
В Укргідрометцентрі кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня.
Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.
Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.