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Факти / Lifestyle

Двічі переносили дату: прем’єр-міністр Данії вийшла заміж за кінорежисера

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зіграла весілля з третьої спроби. Глава уряду вийшла заміж за кінорежисера Бо Тенгберга після двох переносів дати.

Відкладати подію доводилося двічі через політичні питання.

Церемонія відбулася на данському острові Зеландія.

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У 2019 році весілля перенесли через дострокові вибори до парламенту, після яких Фредеріксен очолила данський уряд.

У 2020 році церемонію спочатку планували 18 липня, але через саміт ЄС 17-18 липня у Брюсселі її довелося знову перенести.

Пара вирішила одружитися до саміту.

Ведуча Фактів ICTV Інна Шевченко вийшла заміж

27 червня телеведуча програми Факти на каналі ICTV Інна Шевченко вийшла заміж. Весілля проходило в Провансі, Франція.

Чоловіком ведучої став французький режисер кіно і телебачення Лоран. Серед гостей були свідки і близькі родичі нареченого.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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