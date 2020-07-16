Чому треба читати всі зноски в договорах, нагадує гороскоп на 16 липня, який починається з трагічної ноти і закінчується не краще. Такий ось початок другої половини літа.

Гороскоп на 16 липня за картами таро відкриває Колесо фортуни. Поки на тлі трагічний хор співає O Fortuna Карла Орфа, скажу, що ні, жодної трагедії немає. Просте нагадування про те, що нічого не стоїть на місці і все змінюється.

Змініть саундтрек на Воду ТНМК і згадайте, що сьогодні починається друга половина літа. Ось вам і оборот колеса. Ще один шанс щось зробити з літом. Або не йти за стереотипами і замість того, щоб почати відпочивати, почати робити щось нове.

Тим більше, що Двійка жезлів теж про це. Більш того – Двійка жезлів ще й про те, що яка ідея, що саме можна зробити нове, у вас вже є. Давно є, і ідея ця цінна та дорога. Так ось: її час настав. Замість того, щоб просто думати про неї, прикиньте маршрут, дорогою яким ви будете її виконувати. Ну і вперед.

А ні, не вперед. Третя карта гороскоп на 16 липня 2020 сьогодні як дрібний текст в зносках договору. Це перевернута Шістка жезлів, і вона додає важливу умову (і трохи допомагає співвіднести мрії з реальністю): не чекайте негайного схвалення людей довкола, захвату і урочистостей. Ви вірите, що ваша ідея неймовірна і має потенціал. Ви вірите, що справитесь.

Оточуючі не не вірять у вас – вони просто ще не знають, не розуміють. З часом це зміниться. Але якийсь час доведеться покладатись лише на себе.















Гороскоп на 16 липня: вставляйте жезли в колеса фортуни / 4 фотографии

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Повний гороскоп на липень 2020 буде сприятливішим, ніж у попередньому місяці. 5 липня відбулося напівтіньове місячне затемнення у Козерозі. Тому більшість відчули, що прийшов час щось змінювати у своєму житті. Розпочався новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Венера закінчила фазу своєї ретроградності, що значно покращує порозуміння між людьми.

Джерело: А как вам такой расклад