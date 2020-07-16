Гороскоп на 17 липня 2020 радить знайти свою внутрішню Верховну жрицю, слухати лише її і перестати, нарешті, страждати на роботі, адже єдина причина цих страждань – те, що ви не знаєте, чого хочете.

Вісімка пентаклів – перша карта гороскопу на 17 липня за картами таро – карта кінця робочого тижня, який іноді уривається для роботи після роботи, дні сплутались. Думали колись, як воно жити у дні бабака? Тут і думати не треба, просто подивіться на себе.

Робота є, але радості від того, що ви щось створюєте, немає. Кудись зникла, розвіялась, і що з цим робити, незрозуміло.

Перевернута Верховна жриця підтверджує. Це карта для тих, хто не чує себе. Жахливо не знати, чи у правильному напрямку ідеш, чи те робиш, що потрібно, через те, що на лінії між головою, серцем і способом життя, якась відсутність зв’язку. Рішучими діями тут нічого не виправиш, на жаль. Доведеться заново вчитися дослухатись до себе. Запитати:Ось цього я справді хочу? А чому? А що потім? А навіщо це мені?

Від усіх цих запитань можна втомитись так, що світ на голову стане. Але у гороскопі на 17 липня для всіх знаків зодіаку це навіть добре. Тому що перевернута Вісімка мечів показує все під іншим кутом. І там, де раніше ситуація здавалася безвихідною, раптом знаходиться нове рішення.

Так в набридливій рутинній роботі знайдеться щось, що зачепить і від чого запалають очі так, що вогню вистачить до понеділка. А там можна спробувати ще раз, з самого початку.















Гороскоп на 17 липня: втрата зв’язку на лінії серця / 4 фотографии

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Для всіх знаків зодіаку гороскоп на липень 2020 буде більш сприятливим, ніж в попередньому місяці.

До 13 липня Меркурій перебував у фазі ретроградності, що змушувало людей змінювати свої плани, але друга половина місяця буде сприятливою і багато відчують цей позитивний вплив у всіх сферах життя.

Джерело: А как вам такой расклад