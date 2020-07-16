У четвер, 16 липня, погода в Україні буде переважно сонячною, проте в деяких регіонах очікуються опади.

На Півночі країни синоптики прогнозують сонячну погоду, вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 26 градусів, вночі температура спаде до 13-15.

На Сході України очікується також тепла погода без опадів. Вдень температура буде досягати 23-25 ​​градусів, вночі помітно похолодає до 12 градусів.

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У південній частині країни температура повітря сягатиме позначки 29, вночі ж стовпчики термометра покажуть 17 градусів тепла.

А ось жителів Західної України погода не порадує. У всіх регіонах синоптики прогнозують потужні зливи, температура вдень сягатиме 24 градусів тепла, вночі похолодає до 14 градусів.

Прогноз погоди на липень 2020

У липні синоптики прогнозують сильні опади в кінці місяця. До кінця липня температура повітря буде на рівні 24-26 градусів тепла.

Другий місяць літа буде досить сухим. Дощі пройдуть з 2-4 липня, а також в кінці місяця – з 20 до 31 липня.