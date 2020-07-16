Вчені назвали найефективніші маски для захисту від Covid-19

Група дослідників вивчила різноманітні маски і прийшла до висновку, що найбільш ефективні маски медичного типу N99 і N95.

Результати досліджень показали, що у людини, яка носить такого типу маски, зменшується ризик зараження вірусом на 94-95% після 20 хвилинного перебування в забрудненому місці.

За результатами дослідження виявилося, що такі маски щільно прилягають до обличчя і не пропускають частинки, волокна ж фільтрують патогени.

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Такий результат показав аналіз 194 країн.

Друге місце за ефективністю займають одноразові хірургічні маски, які виготовляються з ниток і волокон.

Фахівці радять людям, які шиють маски будинку, використовувати в якості матеріалів бавовну в поєднанні з іншим матеріалом: шовк, шифон або фланель.

Однак результати дослідження в 2013 році свідчать про те, що хірургічна маска втричі ефективніше для захисту від вірусу, ніж ті, які шиються вдома самостійно.

Маску можна зшити вдома як за допомогою технічних пристроїв для шиття, так і без них. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію пошиття медичної маски для обличчя своїми руками.

Джерело: Science Alert