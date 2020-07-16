16 липня в Україні відзначається професійне свято День бухгалтера. У цей день прийнято вітати усіх причетних до цієї професії.
Це 197-й день в григоріанському календарі. До кінця року залишається 168 днів.
Також 16 липня вшановують пам’ять мученика Иакинфа Римського. Також згідно з церковним календарем, в цей день вшановують пам’ять благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.
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В цей день в Грузії відзначають День духовної любові.
16 липня іменини святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Пилип, Михайло.
Прикмети на 16 липня:
- Якщо птиці голосно співають – скоро буде потепління;
- Павутина на деревах до хорошого урожаю;
- Комарі і мошкара в’ються колами, найближчим часом потеплішає.
Що не можна робити 16 липня:
- Починати нові справи;
- З’ясовувати стосунки з колегами;
- Залишатися вдома і займатися домашніми справами.
Детальніше про державні свята у 2020 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.