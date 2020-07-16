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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 16 липня

16 липня в Україні відзначається професійне свято День бухгалтера. У цей день прийнято вітати усіх причетних до цієї професії.

Це 197-й день в григоріанському календарі. До кінця року залишається 168 днів.

Також 16 липня вшановують пам’ять мученика Иакинфа Римського. Також згідно з церковним календарем, в цей день вшановують пам’ять благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.

Читайте: Календар свят на липень 2020

В цей день в Грузії відзначають День духовної любові.

16 липня іменини святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Пилип, Михайло.

Прикмети на 16 липня:

  • Якщо птиці голосно співають – скоро буде потепління;
  • Павутина на деревах до хорошого урожаю;
  • Комарі і мошкара в’ються колами, найближчим часом потеплішає.

Що не можна робити 16 липня:

  • Починати нові справи;
  • З’ясовувати стосунки з колегами;
  • Залишатися вдома і займатися домашніми справами.

Детальніше про державні свята у 2020 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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