16 липня в Україні відзначається професійне свято День бухгалтера. У цей день прийнято вітати усіх причетних до цієї професії.

Це 197-й день в григоріанському календарі. До кінця року залишається 168 днів.

Також 16 липня вшановують пам’ять мученика Иакинфа Римського. Також згідно з церковним календарем, в цей день вшановують пам’ять благовірних князів Василя і Костянтина Ярославських.

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В цей день в Грузії відзначають День духовної любові.

16 липня іменини святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Пилип, Михайло.

Прикмети на 16 липня:

Якщо птиці голосно співають – скоро буде потепління;

Павутина на деревах до хорошого урожаю;

Комарі і мошкара в’ються колами, найближчим часом потеплішає.

Що не можна робити 16 липня:

Починати нові справи;

З’ясовувати стосунки з колегами;

Залишатися вдома і займатися домашніми справами.

Детальніше про державні свята у 2020 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.