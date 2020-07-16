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Факти / Lifestyle

Заготовки на зиму: популярні рецепти салатів

До зими ще далеко, але про смачні заготовки варто подумати вже зараз.

Яскрава суміш з ароматної зелені, огірків, помідорів, кабачків та всього, що тільки душа забажає, у салаті з закатки у холодну пору нагадає про тепле літо.

Факти ICTV радять почати заготовки на зиму з салатів і пропонують два популярних рецепти.

Салат з огірків Зимовий король

Складові:

  • Огірки свіжі – 5 кг
  • Ріпчаста цибуля – 1 кг
  • Зелень кропу – 300 г
  • Оцет 9% – 100 мл
  • Цукор – 5 столових ложок
  • Сіль – 2 столові ложки
  • Чорний перець (горошком) – за смаком.
Салат з огірків Зимовий король

Фото: olesja_lisova

Приготування:

Огірки миємо й на годину замочуємо в холодній воді. Потім нарізаємо півкільцями.

Цибулю ріпчасту нарізаємо також півкільцями.

Огірки і цибулю викладаємо у велику миску, солимо і залишаємо на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.

Кріп дрібно нарізаємо.

У великій каструлі змішуємо оцет, цукор і перець.

Додаємо овочі, які вже настоялися, все перемішуємо.

Ставимо каструлю на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, періодично помішуючи.

Коли огірки трохи змінять колір, знімаємо салат з вогню, швидко розкладаємо в простерилізовані банки і закручуємо. А далі, як зазвичай, перевертаємо і вкриваємо до охолодження.

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Салат з баклажанів на зиму

Складові:

  • Морква – 0,5 кг
  • Перець солодкий – 0,7 кг
  • Голівка часнику
  • Сіль – 30 г
  • Оцет есенція – 1 столова ложка
  • Помідори – 1,5 кг
  • Баклажани – 1,5 кг
  • Цукор – 50 г
  • Олія – ​​60 мл
  • Перець чилі – третина стручка.
Салат з баклажанів на зиму

Фото: mnatasha_73

Приготування:

Баклажани нарізаємо, присолюємо і залишаємо для відділення гіркоти.

Всі овочі нарізаємо крупно, часник – дрібно.

Помідори пропускаємо через м’ясорубку.

У чашу мультиварки вливаємо олію, вмикаємо програму смаження на 15 хвилин. Опускаємо баклажани і смажимо.

Додаємо перець і моркву, смажимо ще 10 хвилин.

Потім вливаємо томатну масу з перекручених помідорів, додаємо сіль і цукор. Вмикаємо програму тушкування на 45 хвилин.

Перед закінченням тушкування додаємо часник, дрібно нарізаний чилі та оцет.

Розливаємо в стерильні банки, закручуємо, перевертаємо і вкриваємо до охолодження.

Раніше ми розповідали, як заготовити фрукти і овочі на зиму без консервації.

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