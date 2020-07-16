До зими ще далеко, але про смачні заготовки варто подумати вже зараз.

Яскрава суміш з ароматної зелені, огірків, помідорів, кабачків та всього, що тільки душа забажає, у салаті з закатки у холодну пору нагадає про тепле літо.

Факти ICTV радять почати заготовки на зиму з салатів і пропонують два популярних рецепти.

Салат з огірків Зимовий король

Складові:

Огірки свіжі – 5 кг

Ріпчаста цибуля – 1 кг

Зелень кропу – 300 г

Оцет 9% – 100 мл

Цукор – 5 столових ложок

Сіль – 2 столові ложки

Чорний перець (горошком) – за смаком.

Приготування:

Огірки миємо й на годину замочуємо в холодній воді. Потім нарізаємо півкільцями.

Цибулю ріпчасту нарізаємо також півкільцями.

Огірки і цибулю викладаємо у велику миску, солимо і залишаємо на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.

Кріп дрібно нарізаємо.

У великій каструлі змішуємо оцет, цукор і перець.

Додаємо овочі, які вже настоялися, все перемішуємо.

Ставимо каструлю на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, періодично помішуючи.

Коли огірки трохи змінять колір, знімаємо салат з вогню, швидко розкладаємо в простерилізовані банки і закручуємо. А далі, як зазвичай, перевертаємо і вкриваємо до охолодження.

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Салат з баклажанів на зиму

Складові:

Морква – 0,5 кг

Перець солодкий – 0,7 кг

Голівка часнику

Сіль – 30 г

Оцет есенція – 1 столова ложка

Помідори – 1,5 кг

Баклажани – 1,5 кг

Цукор – 50 г

Олія – ​​60 мл

Перець чилі – третина стручка.

Приготування:

Баклажани нарізаємо, присолюємо і залишаємо для відділення гіркоти.

Всі овочі нарізаємо крупно, часник – дрібно.

Помідори пропускаємо через м’ясорубку.

У чашу мультиварки вливаємо олію, вмикаємо програму смаження на 15 хвилин. Опускаємо баклажани і смажимо.

Додаємо перець і моркву, смажимо ще 10 хвилин.

Потім вливаємо томатну масу з перекручених помідорів, додаємо сіль і цукор. Вмикаємо програму тушкування на 45 хвилин.

Перед закінченням тушкування додаємо часник, дрібно нарізаний чилі та оцет.

Розливаємо в стерильні банки, закручуємо, перевертаємо і вкриваємо до охолодження.

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