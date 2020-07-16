До зими ще далеко, але про смачні заготовки варто подумати вже зараз.
Яскрава суміш з ароматної зелені, огірків, помідорів, кабачків та всього, що тільки душа забажає, у салаті з закатки у холодну пору нагадає про тепле літо.
Факти ICTV радять почати заготовки на зиму з салатів і пропонують два популярних рецепти.
Салат з огірків Зимовий король
Складові:
- Огірки свіжі – 5 кг
- Ріпчаста цибуля – 1 кг
- Зелень кропу – 300 г
- Оцет 9% – 100 мл
- Цукор – 5 столових ложок
- Сіль – 2 столові ложки
- Чорний перець (горошком) – за смаком.
Приготування:
Огірки миємо й на годину замочуємо в холодній воді. Потім нарізаємо півкільцями.
Цибулю ріпчасту нарізаємо також півкільцями.
Огірки і цибулю викладаємо у велику миску, солимо і залишаємо на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.
Кріп дрібно нарізаємо.
У великій каструлі змішуємо оцет, цукор і перець.
Додаємо овочі, які вже настоялися, все перемішуємо.
Ставимо каструлю на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, періодично помішуючи.
Коли огірки трохи змінять колір, знімаємо салат з вогню, швидко розкладаємо в простерилізовані банки і закручуємо. А далі, як зазвичай, перевертаємо і вкриваємо до охолодження.
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Салат з баклажанів на зиму
Складові:
- Морква – 0,5 кг
- Перець солодкий – 0,7 кг
- Голівка часнику
- Сіль – 30 г
- Оцет есенція – 1 столова ложка
- Помідори – 1,5 кг
- Баклажани – 1,5 кг
- Цукор – 50 г
- Олія – 60 мл
- Перець чилі – третина стручка.
Приготування:
Баклажани нарізаємо, присолюємо і залишаємо для відділення гіркоти.
Всі овочі нарізаємо крупно, часник – дрібно.
Помідори пропускаємо через м’ясорубку.
У чашу мультиварки вливаємо олію, вмикаємо програму смаження на 15 хвилин. Опускаємо баклажани і смажимо.
Додаємо перець і моркву, смажимо ще 10 хвилин.
Потім вливаємо томатну масу з перекручених помідорів, додаємо сіль і цукор. Вмикаємо програму тушкування на 45 хвилин.
Перед закінченням тушкування додаємо часник, дрібно нарізаний чилі та оцет.
Розливаємо в стерильні банки, закручуємо, перевертаємо і вкриваємо до охолодження.
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