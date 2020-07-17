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Факти / Lifestyle

День ангела Марти 2020: красиві привітання в листівках

17 липня День ангела святкує Марта. З давньоєврейського перекладу ім’я означає вчителька, пані.

Марта в дитинстві спокійна і цікава, їй завжди цікаво дізнаватися щось нове, вивчати нові предмети в школі. Для друзів вона надійний тил. З нею комфортно спілкуватися в будь-якому віці.

У зрілому віці Марта завжди впевнено йде до своєї мети, не бачачи перешкод.

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У День ангела Марти Факти ICTV зібрали найкращі привітання в листівках.

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

В Україні календар свят на липень не передбачає додаткові вихідні. Загалом українцям доведеться працювати 23 дні, а відпочивати 8 днів.

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