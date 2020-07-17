День ангела Ольги святкується 17 липня.

Протягом року Ольга відзначає свято імені ще п’ять разів.

17 липня присвячене дню пам’яті княгині Ольги, яка правила Київською Руссю після смерті чоловіка князя Ігоря.

Ольга стала першим правителем, який прийняв християнство.

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У цей день зі святими іменинами вітають всіх Ольг, тому, якщо у вас є родичі або друзі з цим ім’ям, необхідно обов’язково привітати їх.

Привітання з Днем ангела Ольги можуть бути будь-якими. Увагу можна приділити телефонним дзвінком або СМС.

Факти ICTV підготували найкращі привітання та СМС з Днем ангела Ольги.

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

В День ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

Свята в Україні

В Україні свята поділяються на державні та неофіційні. Перша категорія дарує українцям додаткові вихідні і відзначається на загальнонаціональному рівні.

Повний календар свят на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.