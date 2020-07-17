Гороскоп на 18 липня за картами таро допомагає повернути віру в себе і нагадує, що трошки марнославства в гомеопатичних дозах – це те, що потріно в такий день, як цей.

Перша карта гороскопу на 18 липня – перевернутий Маг – сильніше за все еж спонукає просо перевернутись і лежати. Тому що субота, тому що немає сил. Тому що віри в те, що вийде щось хороше з цього дня, також немає. Безвір’я накриває, як бабуся накривала на стіл – все найкраще і одразу, так, що тільки сів, а вже об’ївся. В цьому гороскопі Помірності немає, але і так скажу: об’їдатись печаллю та браком волі – дуже така собі ідея.

Перевернута Сімка чаш повторює за першою картою. Навіть якщо і можна було б щось зробити, то що? Стільки варіантів навколо, стільки можливостей, і всі ні про що. Ні до чого не лежить серце, лише тривога з’являється всередині: раптом трапиться обрати неправильно, і переграти вже нічого буде не можна? В деяких ситуаціях краще не робити нічого, ніж помились, може, ця така ж?















Гороскоп на 18 липня: а хто тут в нас молодець? / 4 фотографии

Завершальна в гороскопі на 18 липня 2020 за картами таро Дев’ятка пентаклів каже, що ні. Каже, ця невпевненість – то все від першої карти, і позбавитись цього легко. Просто озирніться назад, подивіться на себе тепер, зрозумійте, що все, що оточує вас, створено вашими руками і завдяки вашим рішенням. Без вас нічого би тут не було, без вас нічого і не буде.

Ви справлялись раніше, зможете і тепер. Все вийде, сьогодні просто відпочиньте і повторюйте собі частіше, що ви молодець.

Гороскоп на липень 2020 буде сприятливим. Багато відчують, що прийшов час щось поміняти в своєму житті. Розпочнеться новий виток подій, що стосуються будинку, сім’ї, нерухомості, відносин з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад