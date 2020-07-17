17 липня починаються найкрасивіші ночі в році, коли можна спостерігати за зорепадом Персеїди.

Якщо сьогодні хмари, не засмучуйтеся, тому що ще буде час романтично помріяти під зоряним небом і загадати бажання.

Метеоритний дощ можна спостерігати щодня до 24 серпня.

Пік зорепаду в 2020 році припадає на ніч з 12 на 13 серпня, приблизно з 2.00 до 3.00.

Щоб побачити це явище, потрібно знайти сузір’я Персея, яке знаходитися майже в центрі східної частини неба.

Найкраще його видно в Північній півкулі.

Ще одна порада – потрібно виїхати за місто, подалі від штучного освітлення, і знайти місце з темним і чистим небом.

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Це космічне явище безпечне, на відміну від магнітних бур і сонячних затемнень. Метеорити долітають до Землі вкрай рідко.

У квітні 2020 року українці спостерігали за весняним зорепадом Ліріди, а на початку травня – за метеоритним дощем Ета-Аквариди.