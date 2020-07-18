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Факти / Lifestyle

День ангела Сергія: привітання в листівках

18 липня День ангела святкує Сергій. Ім’я в перекладі з латинської мови означає високий і вельмишановний.

У дитинстві Сергій допитливий, йому цікаво все, що відбувається навколо. У школі він скромний, але надійний товариш.

Йому не важливо, що про нього думають люди, але увага для Сергія важлива. У дружини Сергій вибирає собі спокійну і ласкаву жінку, але іноді маніпулює їй.

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У День ангела Сергія Факти ICTV підготували гарні привітання в листівках.

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

У 2020 році в Україні буде багато неофіційних свят. Дивіться повний список неофіційних свят 2020 в матеріалі Фактів ICTV.

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