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Факти / Lifestyle

День ангела Єлизавети: красиві привітання в листівках

18 липня День ангела відзначає Єлизавета. Ім’я має давньоєврейське походження. У перекладі означає що шанує Бога.

У дитинстві Єлизавета дуже активна дитина, що не може не радувати її батьків. Їй цікаві нові заняття, вона хоче все дізнатися.

У школі у неї прекрасні відносини з однолітками. У Єлизавети багато друзів, які нею дорожать.

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У зрілому віці Єлизавета – берегиня домашнього вогнища. Вона робить все можливе, щоб чоловік відчував підтримку і турботу.

У День ангела Єлизавети Факти ICTV підготували найкращі привітання в листівках.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

У 2020 році в Україні буде багато неофіційних свят. Дивіться повний список неофіційних свят 2020 в матеріалі Фактів ICTV.

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