Гороскоп на 19 липня 2020 по картах таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 липня 2020 – історія про ідеальну неділю, яка може стати початком чогось більшого. А може і залишитись просто неділею, такою, якими вони були в дитинстві в перші дні канікул, коли шкіра пахне сонцем, і м’яч дзвінко стучить об асфальт.

Сонце с порогу освітлює і гороскоп на 19 липня, і ранок, і взагалі все, до чого дотягнеться. Сонце – це радість (особливо коли воно знає міру і зупиняється десь до +27 за цельсієм), це про те, щоб не хвилюватись і не переживати, а кинутись у неділю. Всі справи, які відклали на сьогодні – відкладіть ще на кілька днів. Зараз час для відпочинку, і єдина ваша справа – отримувати задоволення.

При цьому Вісімка чаш каже, що це хороший день, щоб подумати, чому не завжди ви почуваєтесь ось так піднесено і добре. Послідкуйте за тим, що радіє вас, а що ні. Можливо, трохи того, що радує, можна привезти контрабандою з неділі до повсякдення. Можливо, щось з того, що засмучує, можна просто лишити позаду і ніколи більше на нього не озиратись.

Якщо вийде – або якщо хоч спробувати зробити так, щоб вийшло, – то далі в гороскопі на 19 липня за картами таро на вас чекає Суд. Карта оновлення і нового життя, в якому буде більше місця для щастя і важливих речей і менше – для клопотів і нескінченних нарад.















Гороскоп на 19 липня: просто хороша неділя / 4 фотографии

Місяць буде сприятливим. Багато відчують, що прийшов час змін.

У цей період може початися новий виток подій, який буде стосуватися будинку, сім’ї, нерухомості, відносин з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад