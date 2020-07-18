Погода в Україні на сьогодні - 18 липня 2020

18 липня в Україні очікується тепла погода, але на заході пройдуть дощі і грози.

У всіх західних областях пройдуть сильні дощі. Вдень температура повітря прогріється до 25-26° тепла, а вночі опуститься до +13°.

На сході очікується сонячна і тепла погода. Температура вдень 26-28°.

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На півдні буде жарко. У Херсонській та Миколаївській областях температура підніметься до 31°. У Криму та Одесі 28-29°.

На півночі і в центрі сонячно. Температура вдень до +28°.

У Києві очікується хмарна і тепла погода. Вдень температура повітря прогріється до 26-28°.

Погода на на осінь і зиму

Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, що погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай.

Вона нагадала, що згідно зі звітами метеорологічної Організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Підвищення середньорічної температури повітря в країні випереджає ці ж цифри в світі.

За словами фахівця, це відбувається через географічне розташування України.