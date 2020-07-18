Погода в Україні на сьогодні - 18 липня 2020

18 липня в Україні очікується тепла погода, але на заході пройдуть дощі і грози.
У всіх західних областях пройдуть сильні дощі. Вдень температура повітря прогріється до 25-26° тепла, а вночі опуститься до +13°.
На сході очікується сонячна і тепла погода. Температура вдень 26-28°.
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На півдні буде жарко. У Херсонській та Миколаївській областях температура підніметься до 31°. У Криму та Одесі 28-29°.
На півночі і в центрі сонячно. Температура вдень до +28°.
У Києві очікується хмарна і тепла погода. Вдень температура повітря прогріється до 26-28°.
Погода на на осінь і зиму
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, що погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай.
Вона нагадала, що згідно зі звітами метеорологічної Організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.
Підвищення середньорічної температури повітря в країні випереджає ці ж цифри в світі.
За словами фахівця, це відбувається через географічне розташування України.