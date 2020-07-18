Відпочинок в Україні 2020: ціни та умови на Шацьких і Голубих озерах

Закриті закордонні курорти та спека спонукають наших громадян шукати відпочинок в Україні. Одне з таких цікавих місць називають українськими Мальдівами. Вони знаходяться неподалік села Олешня у Чернігівській області.

Тут розташовані три озера: Чорне, Лазурове та Блакитне. Називаються вони відповідно до кольору води. Найбільше у формі серця, його глибина 22 метри. Навіть у спеку тут не цвіте вода.

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Раніше на місці озер були кар’єри, де видобували пісок, на їх дні до сих пір знаходяться залежі кварцового піску.

Поруч з озерами – бази відпочинку. Ціни – на будь-який смак. В фанерному будиночку доба коштує 300 грн, а за проживання у котеджі треба викласти 1 тис. грн.

Тут є і власна зона відпочинку, а також вихід до озера. Окремий бонус – це фестивалі та концерти, які тут часто відбуваються.

Туристична інфраструктура останніми роками значно розрослася. Тепер бази відпочинку не тільки біля озера, а й у лісі.

Карантин вплинув на відпочинок. Тут скасували харчування у стилі шведського столу. Мешканці котеджів тепер не перетинаються у їдальні.

Ще один туристичний маршрут веде на Шацькі озера Волині. Одне з них – Світязь, яке є найбільшим та найглибшим озером в Україні природнього походження.

Світязь з усіх боків оточений сосновими лісами. Він має цілющу, кришталево чисту, збагачену сріблом та гліцерином, воду.

Пляжі – повні відпочивальників. Тут є все для сімейного відпочинку навіть під час карантину.

Навколо Світязя багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів. Правда ціни на проживання цього року зросли на 10% і тепер стартують від 1 тис. грн. Для одних відпочивальників – це вже дорого, для інших – цілком прийнятно.

В Україні є й такі озера, поїздка до яких буде коштувати копійки, наприклад, на озеро Бучак у Черкаській області. Колись тут хотіли звести гідроелектростанцію, навіть затопили кілька навколишніх сіл. Але згодом зупинили будівництво, тож тепер тут фантастичні краєвиди.

Та дістатися до Бучака вкрай важко, доведеться прориватися через зарості по лісових стежках, крім того – тут немає пляжу. Зате це місце не дуже розкручене серед туристів. Тому тут завжди можна відпочити без галасу.

Кому ж захочеться комфорту, може проїхати з Бучака ближче до Канівського водосховища. Там досі є бази відпочинку ще з радянським сервісом. Але з’являються і сучасні об’єкти, є будиночки з євроремонтом та кондиціонерами.

На українських водоймах можна не лише відпочити, але й оздоровитися. У селищах навколо Куяльницького лиману на Одещині приймати туристів звикли і заслужено називають свої місця Меккою озерного відпочинку в Україні.

Дістатися до Куяльника дуже просто – він знаходиться прямо під Одесою. Це відомий бальнеологічний курорт, тому тут багато санаторіїв.

Путівка коштує від 600 грн до 1,2 тис. грн на добу. Правда, карантин вніс свої корективи, тож зараз відпочивальників там небагато.

Якщо минулого року на цей момент було близько 600 осіб, то зараз всього 100. Сюди приїжджають не тільки скупатися у солоній ропі, але і змаститися грязями. Вони дають лікувальний ефект для шкіри та суглобів.

Кому ж зупинитися у санаторії не дозволяє сімейний бюджет, може пожити у місцевих. Кімната обійдеться у 150-200 грн за добу, квартира – 400-500 грн.

Карантин – це шанс для підприємців, які займаються туризмом. Коли по всьому світу закриті кордони, українці будуть відкривати вітчизняні природні принади.

Тож відпочити зі смаком можна не тільки на морі, а період карантину гарна можливість придивитися до українських краєвидів.

В Україні дозволили відкривати бази відпочинку. Проте лише в тих областях, які продовжують наступний етап пом’якшення обмежень.

В Запорізькій області офіційно можуть працювати бази відпочинку. Лише в Приморську їх близько 50, майже всі готові приймати відпочивальників. Та от туристи цьогоріч надто обережні.

Аби показати відпочивальникам і урядовцям, що все гаразд, навіть запросили до себе ревізорів, аби ті пересвідчилися у дотриманні усіх санітарних вимог.