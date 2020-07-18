18 липня відзначається свято присвячене колишньому президенту ПАР Нельсону Манделі. Дата відзначається на міжнародному рівні і була заснована Генасамблеєю ООН в 2009 році.

18 липня – дата народження лідера ПАР і найвідомішого борця за права людини.

Свято було створене на знак подяки за його внесок для миру.

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Також сьогодні святкують Афанасьєв день. У цю дату вшановують пам’ять Афанасія Афонського.

Іменини 18 липня відзначають: Афанасій, Анна, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій і Степан.

Прикмети на 18 липня

– Місяць в небі видно – до багатого врожаю

– Великий і туманний місяць – до поганої погоди

– Яскравий місяць – до похолодання, без опадів.

Що не можна робити 18 липня

– Спати

– Злитися

– Розпускати плітки

– Робити ремонт

Церковні свята

В Україні щодня відзначаються різні церковні свята. Ключовим у церковному календарі традиційно є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.