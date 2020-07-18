18 липня відзначається свято присвячене колишньому президенту ПАР Нельсону Манделі. Дата відзначається на міжнародному рівні і була заснована Генасамблеєю ООН в 2009 році.
18 липня – дата народження лідера ПАР і найвідомішого борця за права людини.
Свято було створене на знак подяки за його внесок для миру.
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Також сьогодні святкують Афанасьєв день. У цю дату вшановують пам’ять Афанасія Афонського.
Іменини 18 липня відзначають: Афанасій, Анна, Варвара, Василь, Єлизавета, Сергій і Степан.
Прикмети на 18 липня
– Місяць в небі видно – до багатого врожаю
– Великий і туманний місяць – до поганої погоди
– Яскравий місяць – до похолодання, без опадів.
Що не можна робити 18 липня
– Спати
– Злитися
– Розпускати плітки
– Робити ремонт
Церковні свята
В Україні щодня відзначаються різні церковні свята. Ключовим у церковному календарі традиційно є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.