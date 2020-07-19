Гороскоп на 20 липня 2020 по картам таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку радить почати понеділок з масажу і продовжити його шаленою любов’ю до себе. Трішки егоїзму – сьогоднішня страва дня, доставка безкоштовна, чайові не потрібні.

Перевернута Королева чаш відкриває гороскоп на 20 липня і попереджає не лише на понеділок, а й на весь тиждень: коли допомагаєте іншим і робите щось для них, перш за все, розберіться, а чи потрібно це комусь, окрім вас. А потім подумайте, чи не забагато ви віддаєте свого часу та сил і чи залишається хоч щось на себе. Чи отримуєте ви щось натомість – хоча б вдячність. Якщо ні, зупиніться, подумайте вдруге. Можливо, саме час замість безоплатної важкої праці заради когось сходити на масаж?

Повторює за першою картою і перевернутий Диявол. Це карта свободи та вміння ухвалювати рішення, які не залежать від жаги чужого схвалення або чогось настільки ж плинного. Сьогодні у вас є дивовижна можливість розібратися з тим, чого хочете ви, а не чого хочуть від вас.

Якщо раптом ці дві речі не співпадають, чиніть так, як вчить в гороскопі на 20 липня 2020 П’ятірка чаш. Озирніться в минуле, оберіть в ньому те, що залишати не хочете, тих, кому все же бажаєте допомагати і надалі. А решту необов’язкової благодійності, якою ви раптом обросли, залиште. Вкладіть час та сили у себе. Без вас цього все одно більше ніхто не може зробити.















Гороскоп на 20 липня: здоровий егоїзм / 4 фотографии

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Повний гороскоп на липень 2020 сприятливий для всіх знаків зодіаку. Закінчився коридор затемнень, який тривав з 5 червня до 5 липня. Крім того, Венера і Меркурій припинили бути ретроградними.

Зараз астрологи радять починати нові справи, а також нові стосунки.

Джерело: А как вам такой расклад