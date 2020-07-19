Погода в Україні на сьогодні - 19 липня 2020

Погода в Україні 19 липня буде переважно сонячною, однак у західних областях країни очікуються рясні дощі.
У північних областях синоптики прогнозують сонце та до +28 градусів удень.
На Заході країни очікуються дощі, а температура повітря вдень сягатиме до +26 градусів, а вночі опуститься до +13.
У Києві стовпчик термометра вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів, а вночі – до +17.
Читайте: До 35° і зливи в кінці місяця: прогноз погоди на липень 2020
На Сході опадів не очікується, вдень буде до +29 градусів.
На Півдні буде спекотно – температура підніметься до +32 вдень, а вночі дійде до +20.
Прогноз погоди на осінь
Синоптики кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня. Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.
Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.
Взагалі, за прогнозами метеорологів, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.