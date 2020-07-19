19 липня за народним календарем люди шанують пам’ять Сисоя. Цього дня активно працюють у полі та готуються збирати зернові культури.

На 19 липня припадає і державне свято – День працівника металургії та гірничодобувної промисловості.

Іменини 19 липня: Антон, Василь, Валентин, Веремій, Лука, Інокентій, Марина, Уляна, Марта, Фелікс.

Народні прикмети на 19 липня:

На Сисоя вже сіяти пізно, а збирати ще рано.

Притулак закрив свої квіти – чекайте негоди.

Хмари пожовкли 19 липня – чекай дощу.

Якщо вранці пройтися босоніж по росі, то весь рік здоровим будеш.

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Що не можна робити 19 липня:

не можна брати і давати гроші в борг;

не можна вирішувати фінансові питання;

не можна сваритися з близькими;

не можна лихословити.

Місячний календар

Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не надто вдалими днями.

Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ та ухвалення зважених рішень. Загалом цей місяць видасться доволі вдалим, тому можна ще встигнути зробити важливі для вас справи.