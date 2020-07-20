У грунті центральної Європи і близьких до неї регіонів утворилася висока концентрація радіонуклідів.

Вчені з’ясували, що через аварійні витоки і ядерні вибухи, які були на виробництвах в другій половині XX століття, ці елементи зіпсували поверхневий шар.

Тоді було проведено безліч атмосферних випробувань атомних і термоядерних бомб. Це і вплинуло на екологію планети.

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Вчені з’ясували, що ізотопи відрізняються між собою і розповіли, як розпізнати їх.

Так, в грунті Європі близько половини ізотопів з’явилися через аварію на ЧАЕС, інші – від ядерних тестів в середині ХХ століття.

Радіонукліди з Чорнобиля потрапили в Альпи, на південь Франції і в гори Баварії.

Водночас радіонукліди від вибухів бомб розносило на більшу частину Землі разом з опадами.

24 квітня індекс забруднення повітря в Києві склав 155 пунктів при нормі в 50 пунктів. Таким чином столиця України опинилася на вершині рейтингу міст з найбруднішим повітрям на планеті.